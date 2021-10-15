قافلة طبية للكشف على 250 من دور الأيتام ضمن «حياة كريمة» بالإسكندرية

أطلقت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم الخميس، فاعليات القافلة الطبية للكشف على 250 من دور الأيتام بالثغر، باستاد الإسكندرية الرياضي.

جاء ذلك برعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ولجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء وجامعة الإسكندرية.

وأقيم على هامش الفاعليات؛ معرض للأسر المنتجة واحتفالية للأطفال ومسرح للعرائس، بحضور الدكتور محمد عبد الرازق مدير عام استاد الإسكندرية، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب.