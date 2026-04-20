قال كبير مبعوثي مجلس السلام إلى غزة نيكولاي ملادينوف، اليوم الاثنين، إنه "متفائل إلى حد ما" بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن خطة نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في القطاع، لكنه حذر من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وأضاف ملادينوف في مقابلة مع رويترز خلال زيارة إلى بروكسل: "أجرينا بعض المناقشات الجادة للغاية مع حماس خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهي ليست سهلة".

وتابع: "أنا متفائل إلى حد ما بأننا سنتمكن من التوصل إلى ترتيب يرضي جميع الأطراف.. والأهم من ذلك، يرضي سكان غزة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح في سبتمبر الماضي، تشكيل مجلس السلام للإشراف على خطته لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، ثم قال لاحقا إن المجلس سيتناول صراعات أخرى.

واعترف مجلس الأمن الدولي بمجلس السلام الذي يرأسه ترامب، لكن عددا كبيرا من القوى الكبرى لم تنضم إليه.

وتنص خطة ترامب بشأن غزة، التي وافقت عليها إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الأول، على انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وبدء إعادة الإعمار بمجرد أن تلقي حماس سلاحها.

لكن نزع سلاح حماس يمثل نقطة خلاف في المحادثات الرامية إلى تنفيذ الخطة وتثبيت وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في أكتوبر، والذي أنهى حربا شاملة استمرت عامين.

وقال ملادينوف إن العمل جار على إعداد خطة تنفيذ تشمل نزع السلاح وتشكيل إدارة جديدة في غزة ووضع بنود لانسحاب إسرائيلي.

وأضاف ملادينوف، وهو سياسي بلغاري سبق أن عمل مبعوثا للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط: "من الواضح أن الأمر سيستغرق وقتا، لكننا نحاول التأكد من التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات تنفيذ الخطة بأسرع ما يمكن".