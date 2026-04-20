ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب

تُوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على كلوب بروج البلجيكي في المباراة النهائية بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري الأصل محمد الباي ضمن صفوف كلوب بروج، حيث يشغل مركز الظهير الأيمن، وكان قد سبق له تمثيل منتخبات بلجيكا للشباب.

وافتتح ريال مدريد التسجيل عن طريق أورتيجا ياكوبو في الدقيقة 23، بعدما أحرز هدفًا رائعًا بكعب القدم، قبل أن يتمكن لوند ينسين من إدراك التعادل لكلوب بروج في الدقيقة 64.

واحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي، حيث تألق حارس ريال مدريد خافي نافارو بشكل لافت، بعدما تصدى لركلتين ترجيحيتين، ليقود فريقه نحو التتويج باللقب.

وبهذا الإنجاز، يرفع ريال مدريد رصيده إلى لقبين في البطولة، ليصبح على بعد لقب واحد من برشلونة، صاحب الرقم القياسي برصيد ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا للشباب.