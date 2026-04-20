فقرة خططية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، فقرة خططية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض بعض الجمل الخططية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص معتمد جمال على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، ومنحهم التعليمات باستمرار، قبل أن يختتم الفريق مرانه بخوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويستعد الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.