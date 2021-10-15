قائمة الطعام والمشروبات التى تقدم لك فى المطاعم للترغيب فى ألوان الطعام الذى يوصف بالصحى قد تخدعك إذا لم تنتبه جيدا للمكونات التى تتضمنها أو ما قد يضاف إليها أو حتى ما توصف به من باب الترغيب فيها أو الحث على تناولها رغم ارتفاع سعرها فى مقابل تمييزها عن غيرها بأسماء ومسميات تجذب الانتباه:

على سبيل المثال لا الحصر نورد الأمثلة التالية وما يجب أن يكون عليه التصرف لتصحيح المفهوم.

< سلاطة القيصر:

والتى تحضر من أوراق الخس المعروفة باسم (الرومانى) ويضاف إليها الصلصة الخاصة بها مع بعض الخبز (المقرمش) والجبنة البارميزان. نعم إنها سلاطة رائعة لكن طبق صغير منها يحتوى على الأقل ٣٠٠ ــ ٤٠٠ سعر حرارى و٣٠ جراما من الدهون، لذا إذا أردت الاستمتاع بها عليك أن تطلب الصلصة والجبن بمفردها ثم تضيف ملعقة واحدة كبيرة من الصلصة وملعقتين من الجبن البارميزان قليل الدسم.

< أصابع الطاقة:

تلك التى تباع مغلقة فى أوراق لامعة تحت زعم أنها توفر للإنسان الطاقة أثناء العمل الشاق. الإصبع الواحد منها لا يقل عن خمسمائة سعر حرارى إلى جانب ٨٠ جراما من السكر والقليل من البروتين وقد لا تحتوى أى قدر من الفاكهة صغر حجمها قد يغرى الإنسان خاصة أثناء التدريب أو ممارسة الرياضة بتكرار تناولها.

اختر دائما ما يحتوى على ٢٠٠ سعر حرارى أو أقل والأكثر من الألياف وما يحتوى على ٥ جرامات بروتين أو أكثر.

< المياه المعدنية المضاف لها فيتامينات:

إضافة السكر وبعض الفيتامينات للمياه ينقلها من صفر سعر حرارى إلى ١٢٥ سعرا حراريا.

حفظ مياه الحنفية فى الثلاجة يجعلها مصدرا صحيا للارتواء بلا سعرات حرارية. أما إذا كان المذاق هاما فيمكن إضافة عصير الليمون إليها لتغير المذاق دونما إضافة سعرات حرارية.

< لحوم الديك الرومى والهوت دوج:

مهما اختفلت التسميات «دهن أقل» «خال تقريبا من الدهون» إلا أن النتيجة دائما ليست فى صالح المنتج الذى يشير العلم حاليا إلى علاقة بينه وبين النشاط السرطانى.

لذا ينصح بالابتعاد عن تلك المنتجات أو إذا كان الأمر ملحا فمرات قليلة فى السنة.

< اللبن ومنتجاته:

ــ قد يتبادر للذهن أن ٢٪ دسما إنما هو الحل الأمثل لتناول اللبن من أجل محتواه من الكالسيوم لكن الواقع أن الدهون المشبعة مازالت هناك بنفس وجودها فى اللبن كامل الدسم.

فى اللبن كامل الدسم:

كامل الدسم ٣٫٢٥٪ = ١٥٠ سعرا حراريا ٨ جرامات دهون ٥ جرامات دهون مشبعة

٢٪ قليل الدسم = ١٣٠ سعرا حراريا ٥ جرامات دهون ٣ جرامات دهون مشبعة

٥٪ خالى الدسم = ٨٠ سعرا حراريا آثار دهون

ــ إذا كنت تحب مذاق اللبن كامل الدسم فحاول أن تتناول اللبن ٣٪ لفترة ثم اتبعها باللبن خالى الدسم حتى تعتاده أما إذا كان الأمر مستحيلا فلك أن تتناول كامل الدسم مع مراعاة نقص الدهون من مصادر أخرى.

ــ اللبن الزبادى أحد المصادر الهامة للعديد من المواد المفيدة للجسم فى مقدمتها البروتين والكالسيوم والبروبيوتك.

تتعدد أنواع الزبادى فمنها المضاف إليه مسكرات أو قطع من الفاكهة تستقر فى القاع مع شراب سكرى. أفضل الأنواع هو الزبادى غير المحلى أو المضاف إليه نكهات. قليل الدسم طبيعى بدون إضافات مسميات بالفعل تزيد من أهمية الزبادى كغداء صحى وعلاج طبيعى للكثير من مشكلات الجهاز الهضمى.

< زيت زيتون خفيف (Light):

يعد زيت الزيتون من أفضل أنواع زيوت الطعام. ليس هناك دلالة لكلمة خفيف إلا فيما يتعلق باللون الذى يعد «أفتح» من زيت الزيتون البكر الطبيعى.

أفضل أنواع زيت الزيتون داكن اللون على ألا تتجاوز نسبة الحموضة فيه ٠٫٨٪.

< شاى مثلج Ice Tea:

مضادات الأكسدة فى الشاى لا يمكن النظر إليها بعين الاعتبار فى الشاى المثلج الذى تضاف إليه كميات من السكر كبيرة إلى جانب ما تحتويه من سعرات حرارية عالية.

من الأفضل تناول الشاى فى صورته العادية بدون سكر.

الشاى الأخضر أو إضافة أنواع التوت للشاى تعطى مذاقا راقيا دون عبء السعرات الحرارية.