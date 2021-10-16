ردّت الفنانة نجلاء بدر، على الجدل الكبير الذي أثارته بعد إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي، والتي وُصفت بـ"الجريئة".



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "MBC مصر"، مساء الجمعة: "أنا ماليش في التريند وأول مرة أواجه حاجة زي كده في حياتي.. أنا اخترت أحلى فستان ومفكرتش إنه الأكثر عراء أو جرأة".



وأضافت: "الصورة مختلفة في الكاميرات.. الفستان فيه قماشة فيليه بس مش باينة في الكاميرات، وزمايلي قالولي إنتي لابسة قطعة فنية".



وتابعت: "أنا مش أقصد اتعرى وإلا كنت هافتح النص اتاني من الفستان.. مواصفات العري غير موجودة في الفستان لإن منطقة الصدر متغطية.. أنا فوجئت واتخضيت باللي حصل".



وأشارت إلى أنه ليست من هواة الاستعراض ولا تتعمد لفت النظر، وأكملت: "الناس اللي حواليا قالولي مفيهوش حاجة.. الناس بتقولي هو المثلث ملزوق بغرا ولا كلّة.. وأنا الحمد لله حافظت على البطانة".