إزالة 17 حالة تعد بالبناء على أراضي منافع الري بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بالأقصر، حملة لإزالة التعديات الواقعة على أرض منافع ري بناحية قريتي الحلة والدير.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة أسوار وعشش وأحواش لعدد 17 حالة تعدي بمساحة 996 متر مربع منها 10 حالات مخالفات تابعة لهندسة ري إسنا بمساحة 418 متر مربع، وعدد 7 قرارات تابعة لهندسة نيل إسنا بمساحة 578 متر مربع عبارة عن تعدي أسوار وعشش وأحواش مقامة دون سند من القانون.

وأكد إبراهيم نصير، رئيس مركز إسنا، عدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات الواقعة على الأراضي بجميع جهات المركز.