أكد اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، أن الفوز بسبعة أهداف دون مقابل على هلال الساحل السوداني مهم للغاية خاصة وأنها في بداية الموسم ومن الضروري تحقيق الانتصار وبأداء قوي، مشيرا إلى أن الفريق لولا الطرد الذي تعرض له إسلام عيسى مبكرا لحقق بيراميدز انتصارا بنتيجة أكبر في هذا الدور.

شدد على أنه وجهازه المعاون والفريق يتعاملون مع المباريات خطوة بخطوة، والتأهل التاريخي للدور الإضافي من الكونفدرالية أمر ممتاز، بهدف التركيز بصورة أكبر في مواجهة الأربعاء المقبل أمام انبي على استاد بتروسبورت في بداية مشوار الدوري الممتاز.

أوضح أن الفريق سيتحسن مستواه بصورة أفضل من مباراة لأخرى ومع كل مواجهة يخوضها الفريق سيظهر بصورة أفضل وبأداء أكثر روعة، ومن الضروري تحقيق الانتصار في بداية الدوري من أجل انطلاقة مميزة في البطولة.