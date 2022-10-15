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وزير المالية الياباني يجدد تحذيراته بشأن تراجع الين

طوكيو - د ب أ
نشر في: السبت 15 أكتوبر 2022 - 3:20 م | آخر تحديث: السبت 15 أكتوبر 2022 - 3:20 م
جدد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، تحذيراته بشأن تراجع الين بعد عودته من واشنطن، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقال سوزوكي للصحفيين اليوم السبت في مطار ناريتا الدولي خارج طوكيو، إن الحكومة سوف تتخذ إجراءات حاسمة في حال كان هناك تحركات مبالغ فيها وأنه يراقب سوق الصرف الأجنبي على نحو ملح.

وبعدما قال سوزوكي في بيان إن اليابان "قلقة للغاية" بشأن التقلب السريع في سوق الصرف الأجنبي، أدلى كبير المسؤولين الماليين في اليابان ماساتو كاندا بتحذيرات في واشنطن في وقت متأخر من أمس.  

ووصل الين لمستوى متدن بلغ 148.86 مقابل الدولار أمس الجمعة وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1990، قبل إنهاء الجلسة عند 148.67.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تدخلت اليابان في 22 سبتمبر الماضي، في سوق العملة لدعم الين للمرة الأولى خلال 24 عاما.

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