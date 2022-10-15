بايدن يحث إيران على وقف العنف ضد المحتجين

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، زعماء إيران إلى وقف العنف ضد مواطنيه، مشيرا إلى أنه "مندهش" إزاء الاحتجاجات الجماعية، حيث تشهد البلاد أكبر موجة تظاهرات منذ سنوات.

وقال بايدن خلال كلمة ألقاها في كلية "إيرفاين فالي كوميونيتي" بولاية كاليفورنيا: "يجب أن يكون بوسع النساء ارتداء ما يرغبن.. وعلى إيران وقف العنف ضد مواطنيها الذين يمارسون ببساطة حقوقهم الأساسية".

وأضاف: "أريدكم أن تعلموا أننا نقف إلى جانب المواطنين، ونساء إيران الشجاعات".

وتوفيت الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وقال بايدن: "أدهشني ما أيقظته الاحتجاجات في إيران. أيقظت شيئا لا أعتقد أنه سيتم إسكاته لوقت طويل، وطويل جدا".

ودعا نشطاء إيرانيون، الجمعة، إلى تظاهرات جديدة، في وقت دخلت حركة الاحتجاج الجمعة أسبوعها الخامس رغم حملة أمنية أودت بعشرات الأشخاص.

وتتصدر الشابات الإيرانيات التظاهرات وأطلقن هتافات منددة بالحكومة، وعمد عدد منهن إلى خلع حجابهن ومواجهة قوات الأمن في الشارع.

وقتل 108 أشخاص على الأقل في الاحتجاجات المنددة بوفاة أميني، كما قتل 93 آخرون في مواجهات منفصلة في مدينة زاهدان، بمحافظة سيستان بلوشستان الواقعة بجنوب شرق البلاد، بحسب "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو.

وتواصلت الاضطرابات رغم ما قالت منظمة العفو الدولية إنه "قمع وحشي بلا هوادة" شمل "هجوما شاملا على أطفال متظاهرين" ما أدى إلى مصرع 23 قاصرا على الأقل.