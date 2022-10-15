رئيسة الصليب الأحمر الدولي: أولوياتي هو منح اللجنة حق زيارة أسرى الحرب الأوكرانيين





قالت الرئيسة الجديدة للجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك إيجر، بأن من أولوياتها أن يتم منح بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة أسرى الحرب الأوكرانيين وخاصة في أولينيفكا.



وقالت إيجر -في مكالمة فيديو مع مدير مكتب رئيس أوكرانيا أندريه يرماك وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت- "إنها من أولوياتي. وسنواصل المطالبة بالوصول إليهم".



وهنأ مدير مكتب الرئيس الأوكراني الرئيسة الجديدة للصليب الأحمر على توليها منصبها مؤخرًا، وأعرب عن أمله في أن تنجح اللجنة الدولية في التغلب على المشاكل الإنسانية المعقدة لا سيما تلك الناجمة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تحت قيادتها.



وقال يرماك إن الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا غير مسبوق بالنسبة لأوروبا والعالم على مدى العقود الماضية. وينطبق الشيء نفسه على معاملة أسرى الحرب والمدنيين الأوكرانيين في أماكن الاحتجاز.



ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اللجنة الدولية إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسماً والضغط على روسيا للسماح لها بالوصول إلى السجناء الأوكرانيين.