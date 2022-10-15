ألمانيا: تراجع مستوى امتلاء مرافق الغاز بسبب خطأ في نقل البيانات

أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، اليوم السبت، أن الانخفاض الكبير في مستوى ملء مرافق تخزين الغاز الألمانية المسجل على الموقع الإلكتروني لمشغل البنية التحتية للغاز في أوروبا (GIE) يرجع إلى خطأ في نقل البيانات.



وقال المتحدث باسم الوكالة المختصة بالإشراف على مرافق شبكات الطاقة في ألمانيا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نعتقد أن هذا خطأ في نقل البيانات"، موضحا أنه بسبب الطقس الدافئ لا يتم سحب أي غاز من مرافق التخزين في الوقت الحالي.



وأظهر موقع (GIE) على الإنترنت مستوى ملء لمرافق الغاز في ألمانيا بلغ 89.56% فقط صباح اليوم السبت.



وأشار الموقع في الوقت نفسه إلى زيادة في الملء بمقدار 0.12 نقطة مئوية.



يأتي ذلك بعدما سجل الموقع أمس الجمعة مستوى ملئ بنسبة 95.14%. وتم تحديد هذا المستوى أيضا من قبل الوكالة الاتحادية للشبكات في تقريرها الدوري عن وضع ملء مرافق الغاز. ووصف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تجاوز نسبة 95% من سعة الملء بأنه "علامة فارقة مهمة".