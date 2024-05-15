إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة الاسترالية في طهران

استدعت وزارة الاخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الأسترالية في طهران، عقب فرض أستراليا عقوبات جديدة على عدد من كبار المسؤولين والمؤسسات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه عقب فرض أستراليا عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين وكبار المسؤولين والمؤسسات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة أستراليا في طهران إلى وزارة الخارجية اليوم.

ونقل رئيس الدائرة الرابعة لآسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الإيرانية إلى القائم بأعمال السفارة الإسترالية احتجاج طهران الشديد على التصرفات غير المسؤولة التي اتخذتها أستراليا في تطبيق هذه العقوبات غير القانونية وغير المبررة.

كما أكد رئيس الدائرة الرابعة لآسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية في هذا الاجتماع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحق الرد.

ومن جهته، أعلن القائم بأعمال السفارة الأسترالية في هذا اللقاء أنه سينقل موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى كانبرا في أقرب وقت ممكن.

كانت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج قد أعلنت في بيان أمس الثلاثاء عن فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين كبار من بينهم وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، العميد إسماعيل قاآني، مشيرا إلى إن الحرس الثوري الإيراني هو جهة فاعلة خبيثة تشكل منذ فترة طويلة تهديدًا للأمن الدولي وشعبها.

وتشمل العقوبات أيضًا رجال الأعمال وشركات الإيرانية ساهموا في تطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وقد أدى انتشار إيران وتوفير هذه التقنيات لوكلائها إلى تعزيز عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط لسنوات عديدة.