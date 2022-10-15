وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوريجيا لديها إمدادات طاقة أفضل

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إمدادات الطاقة الخارجية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة تحسنت.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤولين في موقع المحطة، الأكبر في أوروبا والتي تحتلها القوات الروسية، أن المحطة تم إيصالها مجددا بخط الطاقة الاحتياطية.

كما تم استخدام سبع شاحنات وقود لتجديد إمددات وقود الديزل بالقرب من بلدة انريهودار، بمعنى إن مولدات المحطة بإمكانها تبريد المفاعلات لمدة 10 أيام في حالات الطوارئ.

وأوضحت الوكالة أن خمس شاحنات جاءت من مدينة زابوريجيا عاصمة الإقليم، واثنتين من أراض تحتلها روسيا.

واضطرت المحطة إلى العمل عبر المولدات مرتين خلال الأيام الماضية بعد تعطل كل من إمدادات الطاقة الخارجية الرئيسية وخط الطاقة الاحتياطية.

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أن كل المفاعلات الستة متوقفة حاليا عن العمل لكن العاملين بالمحطة يستعدون الآن لإعادة تشغيل مفاعلين.