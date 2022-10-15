الملك تشارلز لن يعيش في قصر باكنجهام خلال السنوات الخمس المقبلة

أفادت مصادر إعلامية بريطانية، بأن الملك تشارلز الثالث، لن يعيش في قصر باكنجهام خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الملك البالغ من العمر 73 عاما، سينتظر انتهاء أعمال تجديد القصر، التي ستكون بقيمة 370 مليون جنيه إسترليني، في عام 2027.

ومن المتوقع أن يتنقل الملك والملكة، بين ما يصل إلى 4 قلاع أخرى، لكن مقر الإقامة الرئيسي سيظل كلارنس هاوس، على بعد 400 ياردة فقط من قصر باكنغهام، وهو المكان الذي عاش فيه لمدة 19 عاما، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وانتقل الزوجان إلى كلارنس هاوس في عام 2003، وكانوا يقضون 3 ليال كل أسبوع هناك، وليلتين في قلعة وندسور، وعطلات نهاية الأسبوع في ساندرينغهام في نورفولك.