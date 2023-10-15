إحالة 15 موظفا بالوحدات الصحية في المنيا للتحقيق للغياب دون عذر

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قرر اللواء هاني بدوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إحالة 15 من العاملين بـ5 وحدات صحية بنطاق المركز؛ للتحقيق لغيابهم دون عذر وإحالتهم إلى الشئون القانونية.

ووجه رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء القرى بمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية، حيث جرت متابعة انضباط العاملين بالوحدات الصحية بقرى البرجاية وتلة وصفط الخمار ودمشير وطوخ الخيل؛ للتأكيد على توافر المستلزمات الطبية، والتأكيد على الالتزام بأماكن العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين التأكيد على نظافة الوحدات الصحية والمناطق المحيطة بها.

وأضاف "بدوي"، أن ذلك يأتي ضمن توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدات القروية المحلية والأحياء وإدارات الخدمات من الصحة والتعليم والتموين؛ للوقوف على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وجرى تنفيذ الحملات تحت إشراف نواب المدينة، محمود أبو كريشة، وعماد محمود، وإكرام محمود، وهبة سيد.

ونفذ حملات التفتيش، أشرف فرغلي، والدكتور الحسيني شادي، ومحمد جابر، وعلي ظريف، ومحمد سميح.