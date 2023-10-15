العراق يوقع عقدا مع شركة إماراتية للاستثمار في حقول للغاز

صرح نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأحد، أن وزارة النفط وقعت ثلاثة عقود للاستثمار في ثلاثة حقول غاز مع شركة إماراتية بطاقة 400 مليون قدم مكعب.

وأكد وزير النفط خلال مراسم التوقيع، "أهمية تفعيل العقود الثلاثة مع شركة الهلال الإماراتية ضمن جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز بكمية تصل إلى 400 مليون قدم مكعب قياسي من حقول (خشم الأحمر وكلابات وخضر الماي) في محافظتي البصرة وديالى وإتمام عملية التطوير والاستثمار خلال مدة إنجاز معجلة أمدها سنة ونصف".

وذكر أن "الحكومة والوزارة حريصتان على زيادة معدلات إستثمار الغاز من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية لتطوير الحقول والرقع الاستكشافية ضمن جولة التراخيص الخامسة التي تم توقيع عقودها مع الشركات الفائزة بالتاهيل في فبراير الماضي لأهمية إستخدام الغاز المستثمر في توليد الطاقة الكهربائية".

وقال وزير النفط "إن تفعيل هذه العقود سيمنع حرق الغاز وسوف يتم إستخدام الغاز المستثمر في توليد الطاقة الكهربائية من خلال محطات توليد متنقلة في مواقع الحقول بهدف رفد الشبكة الوطنية بكميات جيدة من الغاز المستثمر".

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة نفط الهلال الإماراتية عبدالله القاضي في تصريح مماثل أنه "تم اليوم الإعلان عن البدء بتفعيل عقود تطوير الحقول الثلاثة مع شركتي نفط البصرة ونفط الوسط وأن شركة الهلال فخورة بهذا الحدث الإيجابي".

وأضاف: "نتمنى أن نحقق جميع الأهداف المنشودة من خلال إنتاج الغاز بكميات كبيرة خلال أقصر فترة ممكنة لرفد الصناعة الغازية في العراق وتوليد طاقات إضافية من الكهرباء، ونحن ملتزمون تجاه العراق بصورة عامة وتجاه وزارة النفط بتنفيذ العقود وفق العقد المبرم".