صحة غزة: استشهاد 2329 فلسطينيا وإصابة 9042 آخرين جراء القصف الإسرائيلي

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد 2329 فلسطينيا وإصابة 9042 آخرين بجراح مختلفة في آخر تحديث لإحصائية ضحايا القصف الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي.

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد 55 شخصا، وإصابة 1200 آخرين في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "ما قتلته قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال ثمانية أيام من عدوانها الوحشي تجاوز ما قتلته في 51 يوما خلال حرب 2014".

وأضاف القدرة "أن ما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا ترقى للتطهير العرقي".