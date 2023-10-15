رئيس وزراء الأردن يحذر: تهجير الفلسطينيين سيدفع المنطقة برمتها إلى صراع أعمق وأوسع

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن «الأردن يرفض بشكل قاطع أيَّ إجراءات أو خطوات تقود إلى التَّهجير القسري لأهلنا الفلسطينيين في غزَّة وفي الضفَّة الغربيَّة أو أيٍّ من المدن والقُرى الفلسطينيَّة».

وأضاف في تصريحات خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن «التَّهجير القسري للفلسطينيين خطٌّ أحمر، سيدفع المنطقة برمَّتها إلى صراع أعمق وأوسع».

وأكد أن المستشفى الميداني العسكري الأردني في قطاع غزة باقٍ ومستمرٌّ، وسيواصل تقديم خدماته للأشقَّاء الفلسطينيين، وذلك بحسب ما نشرته قناة «المملكة».

ولفت إلى أن «المستشفى الأردني في غزة سيبقى قائماً وشاهداً على الالتزام الأردني تجاه أهلنا وأشقَّائنا الفلسطينيين في قطاع غزَّة».

وأوضح أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثَّاني، ومنذ اللَّحظة الأولى لبدء التَّصعيد، يسعى جاهداً لبلورة جهد دولي يستهدف بالدَّرجة الأولى بلورة موقف دولي لوقف الحرب على غزَّة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانيَّة إلى الأشقَّاء الفلسطينيين.

وأشار الخصاونة إلى أن الصَّمت ليس خياراً مقبولاً على ما يتعرَّض له الأهل في غزة من حرب وتدمير ممنهج؛ لأنَّه يشكِّل صمتاً على عدوان يجرِّد أهل غزَّة من حقِّهم الإنساني والقانوني في الحماية، وصمتاً على خروقات إسرائيليَّة فاضحة للقانون الدَّولي.

واستطرد: «يتعين على المجتمع الدَّولي أن يتعامل مع الحرب على قطاع غزَّة وفق معايير محدَّدة، يدين من خلالها قتل المدنيين الفلسطينيين مثلما قام بإدانة قتل المدنيين الإسرائيليين؛ لأنَّ الضحايا المدنيين في المحصِّلة النهائية هم ضحاياً أيَّاً كانت هويتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم».