ألمانيا تعتزم إقرار استراتيجية تركز على جذب العمالة الماهرة من الهند

تعتزم ألمانيا جذب عدد كبير من العمالة الماهرة من الهند لتقليص النقص المتزايد في الكوادر الفنية المتخصصة.

وعلى هامش مباراة كريكت مع مجموعة من الهنود في برلين، قال وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل إن من مجلس الوزراء الألماني يعتزم إقرار استراتيجية لجذب العمالة الماهرة وخصوصا من الهند.

وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن الاستراتيجية تتضمن أكثر من 30 إجراء، تهدف بشكل أساسي إلى تقليل العقبات البيروقراطية، مثل تسهيل منح التأشيرات، لتسهيل انتقال الهنود إلى ألمانيا.

وجاء في مسودة الاستراتيجية التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) القول إن نقص العمالة الماهرة قد يعوق ألمانيا عن تحقيق النمو والتقدم، وأشارت الحكومة في الورقة إلى أنه بدون الهجرة، ستزداد آثار شيخوخة المجتمع بشكل ملحوظ. وأضافت الحكومة: "الوضع في الهند معكوس، حيث يواجه بعض مجموعات طفرة المواليد المتعلمة جيدًا هناك سوق عمل لا يمكنها استيعابهم إلا بقدر محدود".

وذكر هايل: "في الهند، يدخل مليون شخص إضافي إلى سوق العمل كل شهر". ووفقًا لوثيقة الاستراتيجية، يشجع الجانب الهندي هجرة الأيدي العاملة، "ولهذا ترى ألمانيا أن الهند شريك مهم في موضوع هجرة العمالة الماهرة".

كما أوضح هايل أن وزارة الخارجية ملتزمة بأمور من بينها رقمنة عملية إصدار التأشيرات بحلول نهاية العام، للهند أولا ثم لبقية الدول. وقال هايل: "من المهم ألا نترك العمالة الماهرة تنتظر على الأبواب، بل يجب تسريع هذه الإجراءات عند قدومهم إلينا". بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز تعليم اللغة الألمانية بشكل أكبر.

وتتضمن الاستراتيجية أيضا تحسين دمج الهنود الموجودين بالفعل في ألمانيا، وذلك من خلال تقديم المزيد من الدعم لهم للانخراط في سوق العمل. وأعلن هايل أن الحكومة، ممثلة بأعضاء من مجلس الوزراء، ستعرض استراتيجية العمالة الماهرة الأسبوع المقبل خلال المشاورات الحكومية الألمانية-الهندية في الهند.

وقال هايل: "سوف نقدم هذه الاستراتيجية أيضًا للرأي العام الهندي". وشارك الوزير الألماني في مباراة كريكت مع مجموعة من الهنود وتحدث مع عدد من الهنود. وأشاد هايل بالكريكت واصفًا إياها بأنها "رياضة رائعة تحظى بشعبية كبيرة في الهند كما تحظى بها كرة القدم لدينا".