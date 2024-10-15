ملك الأردن: وقف إطلاق النار في غزة أمر أساسي للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة

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استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، وفدا من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب مايك روجرز.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، تناول اللقاء، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، التطورات الراهنة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

وأكد الملك أن التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة أمر أساسي للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة، مشددا على رفض الأردن التام لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

وأشار إلى أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وضمان دخول المساعدات الإغاثية بكل الطرق الممكنة، لوقف الكارثة الإنسانية.

وحذر من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وجدد العاهل الأردني التأكيد على ضرورة حشد الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، واحترام سيادته وحماية أمنه واستقراره.

وتطرق اللقاء إلى علاقات الصداقة الأردنية الأمريكية، إذ لفت الملك إلى حرص الأردن على توسيع التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، مثمنا الدعم المستمر الذي تقدمه واشنطن للمملكة.