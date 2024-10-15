أمير قطر: مستمرون في بذل الجهود للوصول إلى اتفاق ينهي عدوان الاحتلال على غزة

قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن قطر مستمرة في بذل كل الجهد للوصول إلى اتفاق ينهي عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم العقبات التي تعرقل جهود الوساطة.

وجدد دعوته خلال افتتاحه لجلسة مجلس الشورى القطري الـ53، اليوم الثلاثاء، إلى وقف عدوان الاحتلال في قطاع غزة ولبنان، مشددا أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات دولة قطر.

وأكد بن حمد، أن سلطات الاحتلال اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى، مثل الضفة الغربية ولبنان، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ولفت إلى أنه لن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لحل الدولتين، مشيرا إلى أن الدمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة.

وتابع: «طالبنا المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني، كما حذرنا من التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يوميا ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة».

وجدد الدعوة إلى وقف العدوان على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك القرار 1701، فيما أدان الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، لافتا إلى أن المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة.