أعلن حزب الله اللبناني تنفيذه عملية هجومية باستهدافه معسكرا للواء جولاني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بنيامينا بسرب من المسّيرات الانقضاضية، والتي تمكنت من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها، ما أسفر عن خسائر في صفوف الاحتلال بلغت 4 قتلى وعدد من الإصابات بينها حالات حرجة.

ولا تعد مسيرة حزب الله هي الظهور الأول في الحرب الأخيرة، فقد سبق وأطلق حزب الله مسيرة "الهدهد" لأغراض استطلاعية أسفرت عن مقطع فيديو لعدة دقائق تضمن مشاهد لمواقع إسرائيلية حساسة منها، شركة "رافائيل"، ومنطقة ميناء حيفا التي تضم قاعدة حيفا العسكرية، وميناء حيفا المدني، ومحطة كهرباء حيفا، ومطار حيفا، وخزانات نفط ومنشآت بتروكيميائية، كما ظهر مبنى قيادة وحدة الغواصات وسفينة "ساعر 4.5" المخصصة للدعم اللوجستي وسفينة "ساعر 5".

كما كانت المسيرات سلاحا فعالا للمقاومة الفلسطينية في اندلاع عملية "طوفان الأقصى"، فقد استخدمت مسّيرات رخيصة الثمن مجهزة بمتفجرات لتدمير كاميرات وأنظمة اتصالات، بالإضافة إلى بنادق يمكن التحكم بها عن بعد، والتي كشفت ثغرات في أنظمة الدفاع العالية التقنية التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي.

وبعيدا عن جبهة غزة، فقد لعبت المسّيرات دورا فعالا في صراعات ونزاعات بمناطق مختلفة من العالم في السنوات الأخيرة، والتي نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

-ليبيا

في سبتمبر 2019، قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في فيديو نشرته الأمم المتحدة، إن ليبيا على الأرجح أكبر مسرح لحرب الطائرات المسيرة في العالم.

وجاء استخدام المسيرات في حرب ليبيا على خلفية المروحيات القديمة والطائرات المقاتلة غير الصالحة للخدمة، لذا باتت خيار طرفي الصراع حينها حكومة فايز السراج والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وذكرت صحيفة العنوان الليبية، أن 8 طيارين من حكومة السراج ذهبوا إلى تركيا لتعلم كيفية تشغيل طائرات "بيرقدار" بدون طيار، واستُخدمت "بيرقدار" لمهاجمة وتدمير طائرتين للنقل العسكري من طراز إليوشن إيل-76 في قاعدة الجفرة الجوية، وفقا لموقع "تايمز آيرو سبيس" المتخصص في دراسة الدفاعات الجوية.

ويضيف الموقع، "كما تم تدمير حظيرة للطائرات في القاعدة، التي كانت تُستخدم كنقطة انطلاق رئيسية لأنصار الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر، لتنتقم قوات حفتر من طائرة وينج لونج 2 على الأقل، عندما أطلقت النار على طائرة أخرى من طراز إليوشن 76 ودمرتها".

وكانت الطائرة قد هبطت في قاعدة مصراتة الجوية قادمة من أنقرة.

ووفقا لسكاي نيوز، تمكنت قوات الجيش الليبي من إسقاط أكثر من 90 طائرة تركية مسيرة من نوع بيرقدار منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل 2019.

وخلال الشهر مايو 2020، دمّر الجيش الوطني الليبي أكثر من 13 طائرة عسكرية ومسيرة تركية، كما استهدف بغارات جوية غرفةَ التحكم بالمسيّرات التركية، في قاعدة معيتيقة.

-أوكرانيا

كما حضرت المسيرات بقوة في الحرب الروسية الأوكرانية في المعارك شبه اليومية بين الجانبين، فقبل أيام قليلة أعلن الجيش الأوكراني في منشور له على تطبيق تلجرام أنه دمر مستودعا في جنوب روسيا يضم حوالى 400 طائرة مسيرة مفخخة إيرانية الصنع من طراز "شاهد"، مضيفا أن تدمير القاعدة المخصصة لتخزين مسيرات شاهد سيقلل بشكل كبير قدرة روسيا على ترويع المدنيين في المدن والقرى الأوكرانية، حد قوله.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 18 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات بيلجورود وفورونيج وروستوف وفوق مياه بحر آزوف.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 158 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 15 منطقة روسية ليلا بينها اثنتان فوق العاصمة موسكو.

وقالت الوزارة على تطبيق تليجرام إن العدد الأكبر منها وهو 122 مسيرة أسقطت فوق مناطق كورسك وبريانسك وفورونيج وبلجورود المحاذية لأوكرانيا.

-إثيوبيا

وفي نهايات عام 2020 اندلع صراع أهلي في إثيوبيا في إقليم تيجراي شمالي البلاد، حيث أعلنت الحكومتان الفيدرالية في أديس أبابا والإقليمية في تيجراي كل منهما الأخرى غير شرعية، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنه يشن هجوماً على جبهة تحرير شعب تيجراي لأنها هاجمت قاعدة عسكرية، وانتهى الصراع في 2 نوفمبر 2022، حيث اتفق الطرفان على "وقف دائم للأعمال العدائية" بتوقيع اتفاق السلام.

وقال تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن قلب الموازين المذهل الذي حققه رئيس الوزراء آبي أحمد في الصراع المستمر منذ عام، لم يكن ناتجا عن بسالة وبطولة قواته، كما أشاد بهم، ولكن السبب الحقيقي هو في تغير حظه الذي كان يحلق في السماء فوقه، ألا وهو أسطول الطائرات المسيرة المقاتلة التي حصل عليها.