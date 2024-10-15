رئيس وزراء اليمن الأسبق حيدر العطاس يعود إلى مدينة عدن بعد غياب 30 عاما

عاد حيدر العطاس رئيس الوزراء اليمني الأسبق، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة عدن، جنوبي اليمن، لأول مرة بعد بعد غياب دام ثلاثة عقود منذ مغادرته البلاد عقب حرب صيف 1994.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية "سبأ"، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عاد إلى مدينة عدن، وبرفقته مستشاره المهندس حيدر أبو بكر العطاس.

وتأتي زيارة العطاس إلى مدينة عدن، في ظل الخلافات التي يعيشها المجلس الرئاسي اليمني منذ إعلانه في أبريل 2022.

وفي يونيو 2023، كانت أول زيارة لحيدر العطاس إلى محافظة حضرموت (شرقاً) مرافقاً لرئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي.

والعطاس هو أول رئيس للحكومة اليمنية، عقب إعلان الوحدة بين شمال وجنوب اليمن، في 22 آيارمايو 1990، وغادر البلاد عقب حرب الانفصال الأهلية التي إندلعت سنة 1994.

ويعد حيدر ابو بكر العطاس، آخر رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن حالياً)، في الفترة 1986 إلى 1990، قبل إعلان الوحدة اليمنية.

وكان العطاس أحد المتهمين بإعلان الانفصال بعد أربع سنوات من إعلان الوحدة اليمنية، وعين كمستشار للرئيس السابق، عبدربه منصور هادي، بعد أن عاد للمشهد السياسي لأول مرة منذ مغادرته البلاد.

وصدر حكم بالإعدام غيابيا ضد العطاس عام 1998، ومن ثم صدر عفو عام في 20 مايو 2003، بحقه هو وكافة قادة الانفصال حينها.