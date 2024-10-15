فرقة خامسة تشارك في العملية البرية لجيش الاحتلال جنوبي لبنان

بعدما زادت إسرائيل عدد فرقها المشاركة في العملية البرية جنوب لبنان لتصل إلى أربع، بدأت فرقة عسكرية خامسة المشاركة في العمليات البرية، حسبما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال.

وقالت الإذاعة إن الفرقة 210 بدأت تنفذ عمليات برية محدودة في مزارع شبعا بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية البرية في أول أكتوبر الجاري، يدفع جيش الاحتلال بمزيد من القوات إلى جنوب لبنان رغم إعلانه أن العملية ستكون محدودة وقصيرة، حيث تواصل تل أبيب زيادة عدد الفرق المشاركة، وفق شبكة العربية.

وفي وقت سابق، دخلت أربع فرق وهي 98 و36 و91، والفرقة 146، وأخيراً الفرقة 210.

وفيما لم يعلن جيش الاحتلال عدد جنوده المشاركين في محاولات التوغل البري جنوب لبنان، لكن تقديرات تشير إلى أنه لا يقل عن 40 ألفاً على اعتبار أن الفرقة الواحدة بالتعريف العسكري تضم 10 آلاف عسكري على الأقل، هذا فضلاً عن سلاح الجو، والبوارج التابعة للبحرية الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد بدأت أولى عملياتها البرية جنوب لبنان عبر الفرقة 98، قبل أن تعلن لاحقًا ضم فرق ووحدات أخرى.