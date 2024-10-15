 حزب الله يتبنى إطلاق رشقة صاروخية على ضواحي تل أبيب أمس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله يتبنى إطلاق رشقة صاروخية على ضواحي تل أبيب أمس


نشر في: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 1:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 1:04 م

تبنى حزب الله اللبناني، عملية إطلاق رشقة صاروخية على ضواحي تل أبيب، مساء أمس الاثنين.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

وأمس الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى وقف حركة الملاحة في مطار بن جوريون، جراء الهجوم الصاروخي من لبنان.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في 182 مدينة وبلدة وسط وشمال إسرائيل.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أكثر من مليوني إسرائيلي هرعوا إلى الملاجئ.

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