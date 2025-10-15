برنامج الغذاء العالمي: تراجع التمويل قد يعرّض 14 مليون شخص لمستويات جوع طارئة

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الخفض الحاد في برامج التمويل من جانب كبار المانحين لديه، تضر بعملياته في ست دول، محذرا من أن ما يقرب من 14 مليون شخص قد يصلون إلى مستويات جوع طارئة.

وأوضح برنامج الغذاء العالمي - وهو الأممية الأكثر تمويلا بصورة تقليدية - في تقرير جديد له، أن حجم التمويل الذي حصل عليه هذا العام "لم يواجه تحديا أكبر في أي وقت مضى"، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى خفض الإنفاق من جانب الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، وغيرها من الجهات المانحة الغربية الرائدة.

وحذر البرنامج من أن 7ر13 مليون شخص ممن يحصلون على المساعدات الغذائية قد يدخلون في مستويات جوع طارئة في ظل خفض التمويل، مضيفا أن الدول التي تواجه "اضطرابات كبيرة" هي أفغانستان والكونغو وهايتي والصومال وجنوب السودان والسودان.