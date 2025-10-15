الذكاء الاصطناعي والحوسبة يتصدران مشهد جيتكس ونمو الاقتصاد الرقمي

استُهلّت فعاليات اليوم من معرض جيتكس جلوبال 2025 بحوار افتراضي غني بالأفكار حول "المجتمعات المولودة بالذكاء الاصطناعي" بين سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ"أوبن أيه آي"، وبنج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي42".

كما شهدت فعاليات اليوم الثاني من جيتكس نقاشات عدة من قادة مؤثرين في شركات "مايكروسوفت" و"سيسكو" و"أوراكل" ومراكز البيانات الإماراتية "خزنة" و"سيريبراس" و"تم" – دائرة التمكين الحكومي و"بريسايت" و"كور42" و"أي آي كيو" وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث قدّموا رؤى عالية الأثر حول الأسس الهيكلية والاقتصادية والثقافية لاقتصاد الذكاء.

وركّز اليوم الثاني على العناصر الدقيقة التي تشكّل بنى الذكاء الاصطناعي على مستوى الدول، عبر دمج الحوسبة الكمية والسحابة والبيانات والسياسات التقنية والبرمجيات لدفع الأثر الاقتصادي والمجتمعي.

واستهلّ جيم كيلر، الرئيس التنفيذي لشركة تينستورنت، حوارات اليوم الثاني برؤى حول "امتلاك زمام مستقبل الذكاء الاصطناعي السيادي"، داعياً الدول والمؤسسات إلى بناء بنى تحتية حوسبية مستقلة عبر المصادر المفتوحة وعقلية مستقبلية.

وقدمت آنا باولا أسّيس، النائب الأول للرئيس ورئيسة ومديرة عامة لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق النامية في "آي بي إم"، رؤى إستراتيجية حول التفاعل بين نماذج الذكاء الاصطناعي وهندسات الكمّ.

وقالت: "عن طريق هندسة الكمّ يمكننا تنفيذ الكثير من العمليات بشكل متوازٍ في اللحظة نفسها، ما يتيح للمبتكرين إيجاد حلول اليوم كان سيستغرق إنجازها سنوات على حاسوب تقليدي".