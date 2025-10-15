قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيفكر في السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف العمل العسكري في غزة إذا رفضت حركة حماس الوفاء بالتزاماتها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف ترامب، في مكالمة هاتفية قصيرة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية يمكن أن تعود إلى الشوارع "بمجرد أن أقول كلمة".

وتابع ترامب: "ما يحدث مع حماس سيتم تسويته بسرعة".

وأشار ترامب إلى أن "تحرير الرهائن من غزة كان أمرا بالغا الأهمية".

وردا على سؤال CNN عن أن حماس أعدمت مدنيين أبرياء، قال ترامب: سأبحث في المسألة، وسنكتشف الأمر، وقد يكون هناك عصابات. وأوضح أن حماس الآن تتدخل وتقضي على العصابات العنيفة. فيما يعتبر ثاني تصريح له في الاتجاه ذاته خلال ٢٤ ساع

والجمعة، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وفقا لخطة ترامب.

فيما أعلن ترامب، أمس الثلاثاء، في تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.