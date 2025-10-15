جولة ميدانية لرئيس جهاز حدائق العاشر لمتابعة أعمال التجميل ورفع الأتربة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية حدائق العاشر من رمضان، برفقة المهندس أحمد الحملاوي، نائب رئيس الجهاز، أعمال التجميل ورفع الأتربة والرمال بعدد من الأحياء والمجاورات.

واستهل رئيس الجهاز جولته بمعاينة مدخل المدينة من طريق بلبيس، مرورًا بالجزيرة الوسطى للحي 28، وصولًا إلى الأحياء السكنية الغربية والشرقية بالمدينة.

وأكد زعفر على مديري الإدارات المعنية بالجهاز ضرورة تمهيد الطرق وإزالة الرمال والأتربة من جميع الأحياء السكنية، تمهيدًا لاستمرار عمليات التطوير والتجميل، بما يضمن تحقيق المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

كما تابع أعمال إنشاء وتطوير المدخل الرئيسي للمقر الإداري للجهاز، والتي تشمل الرصف وتركيب الإنترلوك وأعمال التشجير والزراعة، مشددًا على سرعة إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.