 جولة ميدانية لرئيس جهاز حدائق العاشر لمتابعة أعمال التجميل ورفع الأتربة - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 2:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

جولة ميدانية لرئيس جهاز حدائق العاشر لمتابعة أعمال التجميل ورفع الأتربة

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 2:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 2:36 م

تفقد المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية حدائق العاشر من رمضان، برفقة المهندس أحمد الحملاوي، نائب رئيس الجهاز، أعمال التجميل ورفع الأتربة والرمال بعدد من الأحياء والمجاورات.

واستهل رئيس الجهاز جولته بمعاينة مدخل المدينة من طريق بلبيس، مرورًا بالجزيرة الوسطى للحي 28، وصولًا إلى الأحياء السكنية الغربية والشرقية بالمدينة.

وأكد زعفر على مديري الإدارات المعنية بالجهاز ضرورة تمهيد الطرق وإزالة الرمال والأتربة من جميع الأحياء السكنية، تمهيدًا لاستمرار عمليات التطوير والتجميل، بما يضمن تحقيق المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

كما تابع أعمال إنشاء وتطوير المدخل الرئيسي للمقر الإداري للجهاز، والتي تشمل الرصف وتركيب الإنترلوك وأعمال التشجير والزراعة، مشددًا على سرعة إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك