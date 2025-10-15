المعارضة اليابانية تناقش توحيد جبهتها واختيار مرشح لرئاسة الوزراء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المتوقع أن يلتقى رؤساء أحزاب المعارضة الرئيسية في اليابان اليوم الأربعاء لمناقشة إمكانية تقليص الفجوات السياسية واختيار مرشح لرئاسة الوزراء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن يوشيرو تاماكي زعيم الحزب الديمقراطي ويوشيهيكو نودا زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري وفوميتاكي فوجيتا من حزب الابتكار الياباني سوف يعقدون أول اجتماع ثلاثي بينهم منذ انهيار الائتلاف الحاكم الأسبوع الماضي.

وتحظى الأحزاب الثلاثة بمقاعد كافية في مجلس النواب للتفوق على الحزب الليبرالي الديمقراطي ومنع زعيمة الحزب الجديدة ساناي تاكايشي من تولي رئاسة الوزراء.

كما من المتوقع أن يؤكد النواب عقد جلسة برلمانية استثنائية في 21 أكتوبر الجاري لاختيار من سيشغل منصب رئيس الوزراء.