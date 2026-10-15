أمطار غزيرة تضرب مناطق متفرقة بالإسكندرية وسط تقلبات جوية

ضربت أمطار غزيرة مناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها المدينة، وسط متابعة لتداعيات الأحوال الجوية وتأثيرها على حركة السير بالشوارع والميادين.

ورصدت «الشروق» هطول الأمطار بعدد من المناطق، فيما تتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تطورات حالة الطقس، بالتزامن مع اضطراب الملاحة البحرية.

وفي السياق ذاته، يتابع المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة، تطورات حالة الطقس وتداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بالتزامن مع سقوط أمطار تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة في عدد من المناطق، واستمرار اضطراب الملاحة البحرية.

وأوضح المحافظ أن سيارات الشفط والبدالات ومعدات الطوارئ تواصل تمركزها الميداني بالشوارع والميادين الحيوية والنقاط الساخنة، في إطار الاستعدادات التي بدأت منذ أمس الأربعاء، لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، والحفاظ على السيولة المرورية وتأمين حركة المواطنين.

وأكد استمرار التنسيق بين القطاعات الخدمية والحيوية، وفي مقدمتها شركة الصرف الصحي، وشركة مياه الشرب، وإدارة المرور، والحماية المدنية، لضمان سرعة الاستجابة لأي تداعيات ناتجة عن التقلبات الجوية.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والجهات المعنية بضرورة استمرار التواجد الميداني والمتابعة اللحظية لحالة الشوارع على مدار الساعة، لرصد أي طوارئ والتعامل معها فورًا، مشددًا على استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة الموقف واستقبال بلاغات المواطنين وملاحظاتهم، والتدخل السريع للتعامل معها.