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الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي: مقولة «مات وحيدا» غير حقيقية

الفنان الراحل هيثم أحمد زكي
الفنان الراحل هيثم أحمد زكي
هديل هلال
نشر فى : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 2:10 ص | آخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 2:10 ص

نفى رامي عز الدين، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل أحمد هيثم زكي، ما تداوله البعض عقب وفاته بأن هيثم «مات وحيدًا»، معقبًا: «إشاعات وليست حقيقة».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «On Set»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الخميس، أن الناس كانت تحب «هيثم» ودائمًا يقضون أوقاتًا سوية ويسافرون إلى الجونة، مشيرًا إلى أنه أراد البقاء وحيدًا للتفكير في الخطوة التالية في حياته وخاصة ما تعرض له من ضغوط لمقارنته بالراحل أحمد زكي.

وأشار إلى أن آخر تواصل له مع الراحل منذ ست سنوات، أخبره فيها برغبته في القدوم إلى لندن، لإقامة عمل مشترك معه وترك مهنة التمثيل، موضحًا: «كان عايز ياخد راحة من التمثيل، قالي تعبت من التمثيل شوية لإن من ساعة وفاة والده كان عليه ضغوط إنه يبقى بمستوى أحمد زكي».

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي، فجر الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما؛ داخل منزله بمدينة الشيخ زايد؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.


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