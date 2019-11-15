مدير منطقة أبوسمبل الأثرية: تطوير نظم الإضاءة بمنطقة معابد أبوسمبل بتكلفة 700 ألف جنيه

أكد أسامة عبد اللطيف مدير عام منطقة أبوسمبل الأثرية بأسوان أن منطقة آثار أسوان والنوبة انتهت من أعمال تطوير نظم الإضاءة بمنطقة معبدي أبوسمبل (رمسيس الثانى ونفرتارى) جنوب أسوان، على شكل بانوراما فنية تشبه إلى حد كبير إضاءة الصوت والضوء، إلى جانب نظم الإضاءة بالمنطقة المحيطة بالمعابد بتركيب شبكة إضاءة حديثة (ليد).

وقال عبد اللطيف ، في بيان اليوم الجمعة ، إن تطوير نظم الإضاءة بمنطقة معابد أبوسمبل بلغت تكلفتها نحو 700 ألف جنيه، لإضفاء الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة الأثرية لمعبدي رمسيس الثنى ونفرتاري بمدينة أبوسمبل، مشيرا إلى أن وزارة الآثار تنفذ حاليا خطة شاملة لإضاءة وإنارة كافة المواقع والمناطق الأثرية بمصر، بما يحقق عوامل الجذب السياحى لها.