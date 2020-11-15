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أفادت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بارتفاع التضخم في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 5.8%، وذلك مقابل ارتفاع على أساس سنوي بـ5.7 في الشهر السابق.

وأرجعت الهيئة تسارع تضخم أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى تأثير رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في الأول من يوليو.

وجاء أكبر ضغط تصاعدي على التضخم من أسعار الأغذية والمشروبات حيث ارتفعت بنسبة 13%، وكذلك أسعار النقل التي ارتفعت بنسبة 7%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% مقارنة بسبتمبر، متأثرا بالارتفاع في قسم الاتصالات بنسبة 1.5% وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6% .