الشرطة البريطانية: اعتقلنا 4 أشخاص على خلفية تفجير ليفربول الإرهابي

اعتقلت الشرطة البريطانية، 4 أشخاص حتى الآن على خلفية تفجير ليفربول، أمس، موضحة أن التفجير عملا إرهابيا.

وقالت الشرطة البريطانية، إنها تجري عمليات تفتيش واسعة على خلفية الانفجار، وفقا لما نشرته شبكة "العربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، اليوم الاثنين، أنها تستجوب ثلاثة رجال غداة انفجار سيارة أجرة أمام مستشفى في ليفربول بشمال إنجلترا فيما اعتبر السائق "بطلا" لأنه عمل على تجنب "كارثة".

ووقع الانفجار الذي لم تتضح ظروفه، أمس، في وقت كانت بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحروب في مناسبة "أحد الذكرى".

ووقع الانفجار، حين كانت البلاد تلزم دقيقة صمت وعلى بعد أمتار من كاتدرائية ليفربول حيث تجمع مئات الجنود وقدامى المحاربين وحشود من أجل احياء هذه الذكرى.

وصفت بعض الصحف ورئيسة بلدية ليفربول سائق سيارة الأجرة بأنه "بطل".