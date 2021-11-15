أمين عام الناتو: الحلف ليس لديه توافق بشأن انضمام أوكرانيا إليه

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" ينس ستولتنبرج إن دول الناتو لم تتوصل بعد إلى توافق في الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي أن تكون أوكرانيا جزءا من الحلف.

وأضاف ستولتنبرج -في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الاثنين: "لكي تكون عضوًا في الناتو، يجب أن تكون لديك معايير الناتو، فنحن نساعدهم (أوكرانيا) في تنظيم مكافحة الفساد، ولكن يتعين أن يوافق 30 من الحلفاء وليس لدينا اتفاق جماعي الآن بشأن دعوة أوكرانيا لتصبح عضوا كامل العضوية".

وأشار ستولتنبرج إلى أن حلف الناتو عزز العلاقات مع أوكرانيا، لكنه أوضح أن هذا البلد لا يخضع للبند الخامس من ميثاق المنظمة، والتي تنص على الدفاع الجماعي.

يذكر أنه في قمة بوخارست في أبريل 2008، تبنى الناتو بيانًا سياسيًا مفاده أن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان في النهاية عضوتين في الناتو، لكنه رفض تقديم خطة عمل العضوية لكلا البلدين، والتي تمثل الخطوة الأولى على صعيد الإجراءات القانونية للانضمام للمنظمة، ووفقا لخبراء من بروكسل، على مدى السنوات الـ 12 الماضية ابتعدت كييف وتبليسي عن احتمال الانضمام إلى الحلف.