 ضبط 12 طن مخللات فاسدة بها ديدان خلال حملة في كفر الدوار - بوابة الشروق
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ضبط 12 طن مخللات فاسدة بها ديدان خلال حملة في كفر الدوار

خميس البرعى
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 4:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 4:35 ص

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الأحد، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية.

جاء ذلك للوقوف على مدى صلاحية السلع والمنتجات للاستهلاك الآدمي من عدمه، وحفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة المهندس مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة، وبرفقة مصطفى الزمراني مدير إدارة تموين كفر الدوار ومصطفى غريب والسيد الوكيل على أبو زيد.

وأسفرت الحملات عن ضبط 12 طن قطع خرشوف مخلل فاسد وبه دود وغير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 10 أطنان ملح مجهول المصدر وبدون الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 

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