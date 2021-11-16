مينسك: ميركل تبحث وضع المهاجرين في اتصال هاتفي مع لوكاشينكو

أجرت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها انجيلا ميركل اتصالا هاتفيا مع الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو بحثت فيه الأزمة المتفاقمة لآلاف المهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

جاء ذلك وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي في بيلاروس مساء اليوم الاثنين. وذكر التلفزيون أن الاتصال استمر لمدة نحو 50 دقيقة بحث الطرفان فيه كيفية الحيلولة دون تصعيد الوضع على الحدود بالإضافة إلى الدعم الإنساني للمهاجرين العالقين في المنطقة الحدودية.

ولم يصدر تأكيد بعد لهذا الاتصال من الجانب الألماني.

وأضاف التلفزيون البيلاروسي أنه تم الاتفاق على إجراء المزيد من الاتصالات.

يذكر أن هذه هي أول مرة تتحدث فيها ميركل مع لوكاشينكو منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في بيلاروس في أغسطس من العام الماضي.

ولم يعد الاتحاد الأوروبي ينظر إلى لوكاشينكو باعتباره رئيسا لبيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية التي اعتبرها التكتل مزيفة وبسبب السلوك العنيف لقوات الأمن البيلاروسية ضد متظاهرين سلميين، وقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بيلاروس.

ويتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بنقل أشخاص بطريقة منظمة من مناطق أزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد، وذلك بعد أن كان هدد في مايو الماضي بأنه سيتوقف عن منع المهاجرين من مواصلة رحلتهم من بلاده إلى بولندا ودول البلطيق، في طريقهم إلى حياة أفضل في "الغرب المريح"، كرد فعل منه على العقوبات الأوروبية المشددة على بلاده.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقع مطلع الأسبوع أن يحدث اتصال بين ميركل ولوكاشينكو، كما أن المهاجرين يعلقون آمالا كبيرة على ألمانيا.

وكان بوتين دعا ميركل إلى الحوار مع لوكاشينكو.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عدلوا في وقت سابق من اليوم العقوبات المفروضة على بيلاروس حتى يمكن استخدامها لمعاقبة تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى التكتل.

وتعني الخطوة التي جاءت ردا على الأزمة الجارية عند الحدود البولندية البيلاروسية أنه يمكن إدراج الشركات من الآن فصاعد على القائمة السوداء وبالتالى لا يمكنها القيام بأعمال مع شركات الاتحاد الأوروبي. وهذه الشركات هي على سبيل المثال خطوط الطيران التي تنقل الأشخاص الطامحين للحصول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

كان وزير الداخلية البولندي ماريوز كامينسكي قال إن بلاده تخطط للبدء في بناء حاجز دائم على الحدود مع بيلاروس، وكتب كامينسكي على موقع تويتر أن البناء، بمجرد البدء فيه، سيتركز في البداية على أربعة أقسام، حيث سيستمر البناء على مدار الساعة.

وقد أقامت بولندا بالفعل سياجا مؤقتا بطول الحدود لمنع المهاجرين من الدخول بشكل غير قانوني إلى البلاد. وتمت إقامة السياج من أسلاك شائكة بارتفاع يبلغ 5ر2 متر.