تجديد حبس عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بأطفيح

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس تاجر مواد مخدرة تم القبض عليه في أطفيح، وبحوزته 153 كيلو من مخدرى البانجو والحشيش، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على تاجر مواد مخدرة بحوزته 150 كيلو من مخدر البانجو، و3 كيلو من مخدر الحشيش في أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى إتجار عاطل بالمواد المخدرة، وحيازته كمية كبيرة من البانجو والحشيش لترويجها بين عملائه فى أطفيح، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 150 كيلو من مخدر البانجو، و3 كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.