ألمانيا تسجل مجددا أعلى معدل إصابة أسبوعي منذ بدء جائحة كورونا

سجلت ألمانيا مجددا أعلى معدل إصابة أسبوعي بفيروس كورونا، حيث أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام بلغ اليوم 303 إصابات، مقابل 289 إصابة أمس الأحد.

وتم تسجيل أدنى معدل في 6 تموز/يوليو الماضي عند 9ر4 إصابة.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 23607 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي 15513 إصابة.

وسجل المعهد 43 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 33 وفاة يوم الاثنين الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم الخميس الماضي (11 تشرين ثان/نوفمبر 2021، بواقع 50 ألفا و196 إصابة. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 5 ملايين و45 ألفا و76 حالة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 كانون ثان/يناير عام 2020.

وبلغ المعدل الأسبوعي لحالات العلاج من كورونا في المستشفيات بين كل مئة ألف نسمة 70ر4 حالة يوم الجمعة الماضي. ولا يُجرى تسجيل بيانات عن هذا المعدل في عطلة نهاية الأسبوع. وتم تسجيل أعلى معدل خلال موسم عيد الميلاد الماضي (الكريسماس) عند 5ر15 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 97 ألفا و715 حالة. وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و494 ألفا و300 شخص.