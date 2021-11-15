 آيتن عامر تساند يسرا اللوزي في محنتها بعد وفاة والدها - بوابة الشروق
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آيتن عامر تساند يسرا اللوزي في محنتها بعد وفاة والدها


نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 11:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 11:24 ص
حرصت الفنانة آيتن عامر، على تقديم خالص تعازيها لزميلتها الفنانة يسرا اللوزي، في وفاة والدها الفنان محمود اللوزي.

ونشرت صورة الفنان الراحل عبر حسابها علي موقع "تويتر"، معلقة: «الله يرحمه كان مؤثرا في حياة ناس كتير وأستاذ كبير، خالص العزاء لزميلتي يسرا اللوزي في وفاة والدها، اللهم ارحمه واغفر له».

يذكر أن الفنان الراحل محمود اللوزي، هو مخرج مسرحي، وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، وعمل في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد، ومن أعماله فيلم "ميكروفون"، و"بالألوان الطبيعية"، و"الكنز"، و"إذاعة حب"، ومسلسل "الخروج"، و"خاص جدا".



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