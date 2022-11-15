رئيس وزراء سلوفينيا يؤكد استعداد أوروبا لمواجهة أزمة الطاقة خلال الشتاء

قال رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتجاوز أزمة الطاقة خلال فصل الشتاء الحالي دون صعوبات كبيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جولوب القول إن الطقس المعتدل خلال فصل الخريف وخفض استهلاك الطاقة وتراجع أسعار الغاز الطبيعي يعني قدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل مع موجات البرد الشديدة خلال فصل الشتاء مع استمرار المستودعات مملوءة كما هو الحال الآن.

وأضاف جولوب الذي كان رئيسا لمجلس إدارة أكبر شركة طاقة في سلوفينيا قبل توليه رئاسة الحكومة في يونيو الماضي "نستطيع تحمل موجة برد تستمر أسبوعين دون أي مشكلات حقيقية ويمكن أيضا تحمل 4 أو 6 أسابيع" من البرد، مضيفا: "نحن الان مستعدون بشكل أفضل من أي موسم شتاء سابق".

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه النظرة المتفائلة تأتي في أعقاب التحذيرات التي أطلقت في الصيف الماضي بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية عقب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي.

ومنذ ذلك الوقت، انطلقت دول الاتحاد الأوروبي نحو ملء مستودعات الغاز الطبيعي لديها وتنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي قبل حلول موسم الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الغاز. في الوقت نفسه تراجع استهلاك الأسر والشركات للغاز الطبيعي والطاقة بشكل عام في أوروبا خلال الشهور الماضية مما ساهم في توفير كميات كبيرة للتخزين.