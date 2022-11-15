عقد مديرا المخابرات الأمريكية والروسية اجتماعا نادرا، أمس الإثنين، في تركيا جددت خلاله واشنطن تحذيرها لموسكو من أي استخدام للسلاح النووي في حربها بأوكرانيا وأثارت ملف مواطنيها المحتجزين في روسيا.



ونقل وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) والسفير الأمريكي السابق في موسكو إلى نظيره الروسي سيرجي ناريشكين رسالة تحذر من "عواقب استخدام روسيا أسلحة نووية ومخاطر التصعيد على الاستقرار الإستراتيجي"، وفق ما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.



وشدد المصدر نفسه على أن بيرنز "لا يجري مفاوضات من أي نوع" ولا "يبحث تسوية للحرب في أوكرانيا"، مضيفا أنه تم إبلاغ الأوكرانيين مسبقا بالاجتماع.



كما ناقش المسؤول الكبير مع نظيره الروسي قضية المواطنين الأمريكيين المعتقلين "ظلما" في روسيا، في إشارة خصوصا إلى بطلة كرة السلة بريتني جراينير والعسكري السابق بول ويلان.



ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "نؤكد أن محادثات روسية أمريكية تجري في أنقرة" مشددا على أنها جاءت "بمبادرة من الجانب الأمريكي". ورفض بيسكوف الإدلاء بأي تفاصيل بشأن فحوى المناقشات.



من جهتها، أكدت الرئاسة التركية أن "تركيا استضافت لقاء بين مديري جهازي المخابرات الأمريكية والروسية".



ويأتي الاجتماع في أنقرة في لحظة فارقة في حرب روسيا على أوكرانيا بعد انسحاب القوات الروسية الأسبوع الماضي من مدينة خيرسون.



وأثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلقا دوليا عندما لمح إلى السلاح النووي في خطاب متلفز في 21 سبتمبر، قائلا إنه مستعد لاستخدام "كل الوسائل" في ترسانته في مواجهة الغرب.



وعملت الولايات المتحدة وحلفاؤها علنا وسرا على تحذير روسيا، بما في ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الروسي سيرجي شويجو.



ورغم الحرب، يشدد المسؤولون الأمريكيون على أن الولايات المتحدة وروسيا تحافظان على "قنوات اتصال" منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير، بما في ذلك عبر السفارة الأمريكية في موسكو، لنقل رسائل بين الجانبين وفي ما يتعلق بعلاقاتهما الثنائية.



وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء الماضي عن أمله في أن يكون الرئيس الروسي أكثر استعدادا لمناقشة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة.



وقال بايدن في مؤتمر صحفي غداة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس: "آمل الآن بعدما انتهت الانتخابات أن يكون بوتين قادرا على النقاش معنا وأن يكون مستعدا للبحث بجدية أكبر في صفقة تبادل سجناء".



وحُكم على نجمة كرة السلة للسيدات بريتني جراينر بالسجن تسع سنوات بتهمة "تهريب المخدرات" بعدما أوقفت في فبراير في مطار بموسكو وبحوزتها القنب، ونُقلت مؤخرا إلى سجن خارج موسكو.



وأشارت واشنطن مرارا إلى أنها قدمت لروسيا "عرضا مهما" للإفراج عن الرياضية والعسكري السابق بول ويلان، لكنها لم تتلق ردا عليه حتى الآن.



ووفق مصادر دبلوماسية روسية، فإن تبادل السجناء المحتمل قد يشمل بريتني غراينر وتاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت المحتجز في الولايات المتحدة حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما.



وأجرى الروس والأمريكيون في الماضي عدة عمليات تبادل سجناء.