الأمم المتحدة: أسرى الحرب الأوكرانيون تعرضوا للتعذيب

قال خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن أسرى الحرب في أوكرانيا تعرضوا لسوء معاملة وتعذيب في الأراضي الروسية والأوكرانية.



وكشفت رئيسة وفد حقوق الإنسان الأممي في أوكرانيا ماتيلدا بوجنر، عما توصلت إليه المنظمة من نتائج عبر مقطع فيديو من كييف اليوم الثلاثاء.



ووفقا للتقرير، فإن الجانب الأوكراني فقط هو من سمح للخبراء بلقاء الجنود الذين تم احتجازهم وفقا للقانون الدولي. وتحدث الخبراء مع السجناء الأوكرانيين بعد الإفراج عنهم من الاحتجاز الروسي.



وتحدث الوفد خلال الأشهر الأخيرة مع 159 من أسرى الحرب الذين احتجزتهم روسيا أو أطراف في الصراع مرتبطة بروسيا، من بينهم 20 امرأة. تحدث فريق الخبراء مع 175 شخصا من الرجال المحتجزين من جانب الأوكرانيين.