الاتحاد الأوروبي: أعضاء مجموعة العشرين بينهم روسيا يتفقون على مسودة إعلان ختامي

أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل اليوم الثلاثاء، أن كبار المفاوضين في مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الكبرى، بمن فيهم ممثلو موسكو، اتفقوا على مسودة لإعلان ختامي مشترك للقمة في إندونيسيا.

وفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على الرغم من مقاومة روسيا الأولية، نجحت الدول الغربية في إدراج فقرة تدين الحرب ضد أوكرانيا في المسودة.

وقبل ساعات من المؤتمر الصحفي لميشيل، قال دبلوماسيون إن روسيا مستعدة لقبول إدراج الفقرة.

ويهدف الإعلان أيضا إلى وصف هجوم روسيا على جارتها بأنه حرب وليس "عملية عسكرية خاصة"، كما يصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وينظر إلى موافقة روسيا على مسودة النص على أنها علامة محتملة على أن موسكو لم تعد قادرة حتى على الاعتماد على دعم شريكتها القوية الصين في مجموعة العشرين بشأن قضية أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد أشار في وقت سابق إلى تنازلات من جانب موسكو.

وفي مقطع فيديو من وزارته، قال لافروف - الذي يمثل بوتين في القمة - إنه سيتم قبول الإعلان الختامي.

وتبدأ قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومين في بالي رسميا اليوم الثلاثاء، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، فإن الدول الممثلة هي ألمانيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وبريطانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا، والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية وتركيا، والولايات المتحدة.