وزير الخارجية الروسي: الغرب حاول «تسييس» إعلان مجموعة العشرين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن الدول الغربية حاولت "تسييس" إعلان مشترك في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

وقالت مسودة إعلان زعماء مجموعة العشرين، التي اطلعت عليها وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن "معظم" الأعضاء نددوا بشدة بالحرب في أوكرانيا مؤكدين أنها تفاقم هشاشة وضع الاقتصاد العالمي.

وكشف لافروف، أبرز الملفات والموضوعات التى ناقشها خلال قمة العشرين المنعقدة فى بالى.

وصرح لافروف بأن الاتحاد الأوروبي وحلف الاتحاد الأطلسي "الناتو" يشاركان منذ فترة طويلة في الحرب الهجينة بأوكرانيا.

وذكر لافروف فى تصريحات صحفية، أن هناك حرب هجينة بدأها الغرب منذ لحظة وصول الانقلابيين في أوكرانيا للسلطة، على حد قوله.