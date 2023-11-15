شهدت أسعارالحديد والأسمنت استقرارا بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023.

- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:



استقر سعر حديد عز مسجلا 36 ألف للطن.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 38 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد بشاي ليسجل 39 ألف جنيه و900 جنيها.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 37 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 38 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد مصر ستيل مسجلا 37 ألف جنيها .

استقر سعر طن حديد الجيوشي للصلب مسجلا 37 الف جنيها .

- وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:



استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 2135 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 2075 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 1990 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت المعلم ليسجل 1970 جنيها

واستقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2095 جنيه.

واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2080 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2075 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2180 جنيه.