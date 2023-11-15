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لندن: الكرملين أعلن مؤخرا أن بوتين سيعقد مؤتمره الصحفي التقليدي قبل نهاية العام

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
لندن (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 11:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 11:38 ص
أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن الكرملين أعلن يوم الخميس الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد مؤتمره الصحفي التقليدي والاتصالات الهاتفية العامة ، قبل نهاية العام.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه في عام 2022، تم إلغاء الحدث، وذلك كان على الارجح بسبب معاناة روسيا من انتكاسات عسكرية كبيرة في أوكرانيا خلال الأسابيع التي كانت تسبق موعد المؤتمر التقليدي.

وأشار التقييم إلى أنه من شبه المؤكد أن مسؤولي  التخطيط في الكرملين، سيعتبرون الحدث بمثابة نقطة وسيطة مهمة على طريق حملة بوتين المتوقعة من أجل تأمين فترة ولاية خامسة له في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس من عام 2024. ومن المرجح أن يعلن بوتين ترشحه قبل نهاية عام 2023.

وكان بوتين قد زار مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف أون دون، في العاشر من نوفمبر الجاري، والتقى برئيس الأركان العامة، الجنرال فاليري جيراسيموف، ووزير الدفاع، سيرجي شويجو.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022 . وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب .

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