مسؤول أمني إسرائيلي: توسيع العملية التي نقوم بها في مجمع الشفاء إذا لزم الأمر

ذكر مسئول أمني إسرائيلي، لم الإفصاح عن هويته، أنه سيتم توسيع العملية الإسرائيلية في مستشفى "الشفاء"، إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن الجيش يعرف تحديدا ما سيجده هناك.

وأضاف المسئول لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "نبدأ على نطاق صغير، وسيتم توسيع العملية، إذا لزم الأمر. دخول القوات مستشفى الشفاء، يمثل تحديا لوسائل الإعلام أكثر من كونه عملية"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

أضاف المسئول "القرار كان دخولنا مستشفى الشفاء، فقط إذا عرفنا تحديدا ما يوجد هناك وأين هو، كما فعلنا في مستشفى الرنتيسي، الذي داهمناه، (فقط) عندما عرفنا تحديدا ما كان في الطابق السفلي منه".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الأربعاء دخوله جزءا من مستشفى الشفاء في قطاع غزة، ودعا عناصر حركة حماس إلى الاستسلام.

وقال الجيش إن قواته بدأت "عملية دقيقة وموجهة" ضد حركة حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء، استنادا إلى "معلومات استخباراتية وضرورة عملياتية".